Аргументы недели

98 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Беленков
    Что нашим государственным деятелям дались Курилы? Сколько лет вели пустые переговоры, зачем? Больше заняться нечем? Н...Сенатор Косачев: ...
  • Сергей К
    Агась. Странно. Чуть что - про Курильские острова. Одно-многоразовый ответ на любые санкции. Продано! Давно отыграна ...Сенатор Косачев: ...
  • Людмила Свириденко
    ПФР не дремлет! Если есть возможность ободрать любимых сограждан - обдерет и не поморщится.Эксперт Иванова-Ш...

Лесные пожары, возможно, вызвали коллапс экосистемы во время худшего массового вымирания Земли

Лесные пожары, возможно, вызвали коллапс экосистемы во время худшего массового вымирания Земли

Исследователи из Университетского колледжа Корка (UCC) и Шведского музея естественной истории изучили окончательное пермское массовое вымирание (252 миллиона лет назад), которое уничтожило почти все виды на Земле, а целые экосистемы рухнули, пишет «Рhys.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх