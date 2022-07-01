Лесные пожары, возможно, вызвали коллапс экосистемы во время худшего массового вымирания Земли

Исследователи из Университетского колледжа Корка (UCC) и Шведского музея естественной истории изучили окончательное пермское массовое вымирание (252 миллиона лет назад), которое уничтожило почти все виды на Земле, а целые экосистемы рухнули, пишет «Рhys.
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