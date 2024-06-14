⚡️17-летний парень из Евпатории задержан по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики По информации СК, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
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⚡️17-летний парень из Евпатории задержан по подозрению в публичной пропаганде нацистской атрибутики По информации СК, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.