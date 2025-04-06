Ушли молодыми: 7 знаменитых советских актеров, не доживших до 40 лет

Жизнь порой бывает несправедлива, и многие уходят слишком рано, не успев завершить важные дела. В этой статье речь пойдет о ярких звездах, которые за неполные сорок лет успели сделать больше, чем иные за долгую жизнь.
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