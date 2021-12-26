Геномный инженер Волчков: снижения активности коронавируса стоит ждать в 2022 году

Москва, 27 декабря. Появление омикрон-штамма может стать ключевым событием пандемии в 2021 году. Стоит ли ждать новых мутаций и большего числа смертей после праздников, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.