Вслед за дата-центрами «Яндекса» противник атаковал ЦОД «Сбера» После того как ВС РФ начали кампанию по целенаправленному поражению украинских информационно-вычислительных центров и узлов связи, российские эксперты в сфере безопасности и ИТ предупредили: стоит ожидать ответных зеркальных действий и ускоренно готовиться к защите от атак ВСУ наших аналогичных объе.