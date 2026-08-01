Маркировка мясной продукции с 1 августа стала обязательной в России

Маркировка мясной продукции, кроме колбасы, с 1 августа стала обязательной в России. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
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