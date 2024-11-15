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В Кузбассе арестовали двух чиновников за мошенничество с соцвыплатами

В Кузбассе арестовали двух чиновников за мошенничество с соцвыплатами

Правоохранительные органы арестовали в Кузбассе бывшего заместителя председателя и главного специалиста комитета социальной защиты населения одного из муниципальных образований за мошенничество с социальными выплатами.

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