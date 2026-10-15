A new Associated Press/NORC poll finds President Trump’s approval at 36%, while 64% disapprove. Trump Approval Approve 36% Disapprove 64% Associated Press/NORC poll · adults · ±3.
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