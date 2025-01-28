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Политолог Манойло: акции протеста в Сербии — это ультиматум Запада

Политолог Манойло: акции протеста в Сербии — это ультиматум Запада

Протестные акции на территории Сербии — не что иное, как ультиматум со стороны Запада: либо власти страны меняют свою риторику, учитывая пожелания Соединенных Штатов, либо происходящее перерастет в «цветную революцию».

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