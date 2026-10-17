Госдума в третий раз подряд наступила на любимые грабли: назначила своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Откуда взялся Бог...
- Зачем Богу понадо...
- ВА "Тюрьма для них –...
Конгрессмена русских, но не Российских обществ еще лет 10-20 назад надо было выслать навсегда из России на любую родину любимых им мигрантов. Может быть любимая им госдума задумается, как это сделать побыстрей, пока господин Затулиджан лично не возглавил въезд в нашу страну десятки миллионов своих любимцев. Евг. Р-Р.