АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Среда, 9 апреля – вторник, 15 апреля Скопление планет – Меркурия, Венеры, Нептуна – в секторе Рыб и их соединение с Кармическим узлом говорит о чрезвычайной важности наступающего периода не только для общественной, но и для личной жизни.