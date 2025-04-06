АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Среда, 9 апреля – вторник, 15 апреля Скопление планет – Меркурия, Венеры, Нептуна – в секторе Рыб и их соединение с Кармическим узлом говорит о чрезвычайной важности наступающего периода не только для общественной, но и для личной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии