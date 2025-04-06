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Гороскоп

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  • astrasreda
    Депутатам больше заняться нечем!  ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВСЕХ НАДО ДО МИИМУМАДепутат Чернышов ...
  • РОМАН Молчанов
    👍😍Гороскоп на выход...

Среда, 9 апреля – вторник, 15 апреля

Среда, 9 апреля – вторник, 15 апреля

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Среда, 9 апреля – вторник, 15 апреля Скопление планет – Меркурия, Венеры, Нептуна – в секторе Рыб и их соединение с Кармическим узлом говорит о чрезвычайной важности наступающего периода не только для общественной, но и для личной жизни.

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