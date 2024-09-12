В Куйбышевском доме-интернате, где вчера из-за огня эвакуировались 50 человек, не сработала автоматическая пожарная система оповещения.
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В Куйбышевском доме-интернате, где вчера из-за огня эвакуировались 50 человек, не сработала автоматическая пожарная система оповещения.