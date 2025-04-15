44 человека погибли из-за электросамокатов: какие ограничения вводят регионы Дальнего Востока

В большинстве регионов Дальнего Востока в апреле начался сезон электросамокатов. В прошлом году в целом по стране был всплеск ДТП с участием этих девайсов, было много пострадавших и даже летальные исходы.
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