Провокаторы хотят побудить ВС РФ ударить по торговым судам в Черном море

На днях в Сети появились публикации, в которых сообщалось, что украинские военные якобы размещают ракетное оружие на балкерах и других торговых судах иностранных владельцев, находящихся в портах Одесской области.
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