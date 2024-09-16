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«Сделать войну до ноября»: Во Франции заявили о необратимой войне

«Сделать войну до ноября»: Во Франции заявили о необратимой войне

Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Дональда Трампа на выборах в ноябре.

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