Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Дональда Трампа на выборах в ноябре.
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