Летавший ночью над Новосибирском вертолёт снова не давал спать горожанам

Специалисты по заказу СГК с воздуха искали повреждения теплосетей в трёх районах города.В Сибирской генерирующей компании объяснили причину ночных полётов вертолёта над Новосибирском и извинились перед горожанами за вынужденное беспокойство.
Специалисты по заказу СГК с воздуха искали повреждения теплосетей в трёх районах города.В Сибирской генерирующей компании объяснили причину ночных полётов вертолёта над Новосибирском и извинились перед горожанами за вынужденное беспокойство.
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