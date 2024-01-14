Домашнее апельсиновое мороженое со сливками, ванилью и шоколадом – освежающий десерт жаркого лета. Мороженое сливочное, мягкое, вкус апельсина ярко выражен, получилось очень вкусно! Рецепт рассчитан на 4-5 порций, пропорционально увеличьте количество ингредиентов для приготовления мороженого на большую компанию.