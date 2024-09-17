Нарышкин: Словакия хранит память о совместной борьбе с СССР против Гитлера

Директор службы внешней разведки Российской Федерации и председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что Словакия бережет память о совместной борьбе с СССР против Гитлера, пишет агентство ТАСС.
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