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Нарышкин: Словакия хранит память о совместной борьбе с СССР против Гитлера

Нарышкин: Словакия хранит память о совместной борьбе с СССР против Гитлера

Директор службы внешней разведки Российской Федерации и председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что Словакия бережет память о совместной борьбе с СССР против Гитлера, пишет агентство ТАСС.

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