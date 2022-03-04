Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Как же вовремя подписан Закон о фэйках!Дудь выпустил инт...
  • Леонид Попивняк
    Напишите это интервью на туалетной бумаге!!!))))).....обязательно куплю рулон))))Дудь выпустил инт...
  • АНП
    Тааак,мамаша однако отработала на благо нелюбимого ею и её дочей народа а следом и дочурке прикроют поганый,лошадиный...«Из роты в сто че...

«Медузу» заблокировали в России. У многих недоступны Deutsche Welle, «Би-би-си», «Радио Свобода», Facebook, Twitter, App Store и Google Play

«Медузу» заблокировали в России. У многих недоступны Deutsche Welle, «Би-би-си», «Радио Свобода», Facebook, Twitter, App Store и Google Play

Роскомнадзор заблокировал сайт «Медузы» в России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сайт издания заблокировали из-за сведений, распространяемых с нарушением закона об информации, уточняет Роскомнадзор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх