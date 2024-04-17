Политнавигатор Украинская элита не боится освобождения страны Россией. Об этом в интервью Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, известный работой в прежние годы на Виктора Ющенко, а ещё публичными проклятиями в адрес Крыма за уход в состав РФ и обещаниями изгнать население полуострова ракетными ударами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Чиновники в Киеве готовы присягнуть Путину, – бывший пиарщик Ющенко
Комментарии
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Слава Украины- оказывается это вообще не человек?! А Украины- не фамилия!
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5 мин.
Vladimir Soukhatchev
Так ведь уже давно появилось намного более адекватное времени приветствие для укропитеков - Сала Украине! Простенько, Да со вкусом!!!
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1 мин.
Владимир Соловьев
ФАШИСТЫ, УБИВАВШИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ХОТЯТ ПРИСЯГНУТЬ ПУТИНУ?! А ЧТО ОНИ АМЕРИКАНЦАМ И ЕВРОПЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ?! ПРИСЯГУ МОЖНО ПРИНЯТЬ, ЛЕТ ЧЕРЕЗ 25, НО ПОСЛЕ "КОМАНДИРОВКИ" В МАГАДАН.
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