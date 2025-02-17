Самая волосатая девочка в мире Супатра Сасупфан, как сейчас живет

Супатра Сасупфан (также известная как Нэтти) из Таиланда, признанная в 2010 году самой волосатой девочкой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, продолжает жить с редким генетическим заболеванием — синдромом Амбраса.
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