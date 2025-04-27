Володин: в мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству

В мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельностью иноагентов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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