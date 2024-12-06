Новогодняя столица России – Киров: чем заняться и куда пойти

В Кирове с 7 декабря 2024 года по 7 января 2025 года пройдет марафон мероприятий. Традиционно центром новогодних празднований станет Театральная площадь, однако в этом году к ней добавятся и новые локации.
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