Утопает в зелени: как развивается московский район Ивановское

Примерно половину площади этого района занимают парки. Надвое территорию делит Шоссе Энтузиастов. Первоначально это название имело несколько ироничный оттенок: когда-то это был Владимирский тракт, по нему в ссылку отправлялись политзаключённые, неугодные царскому правительству.
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