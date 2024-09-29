Утопает в зелени: как развивается московский район Ивановское

Примерно половину площади этого района занимают парки. Надвое территорию делит Шоссе Энтузиастов. Первоначально это название имело несколько ироничный оттенок: когда-то это был Владимирский тракт, по нему в ссылку отправлялись политзаключённые, неугодные царскому правительству.