Республиканцы США объединят проекты о финансировании Украины и об охране границ

Республиканская партия в палате представителей США будет рассматривать вопросы финансирования Украины и обеспечения безопасности американских границ вместе, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
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