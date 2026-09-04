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Мировое обозрение

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«Не представляете, какую магию они могут сотворить»: бывший работник BioWare встал на защиту новой Mass Effect

«Не представляете, какую магию они могут сотворить»: бывший работник BioWare встал на защиту новой Mass Effect

После неоднозначной Dragon Age: The Veilguard фанатское сообщество смотрит на будущее Mass Effect с изрядной долей скепсиса.

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