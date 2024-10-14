Окровавленный труп рабочего нашли в ремонтируемой церкви Святой Екатерины

Житель Петербурга, занимающийся ремонтом одной из церквей, умер на рабочем месте. Как стало известно Мойке78, окровавленный труп мужчины был обнаружен утром 13 октября в церкви Святой Екатерины на Кадетской линии, 27А в Василеостровском районе.