Окровавленный труп рабочего нашли в ремонтируемой церкви Святой Екатерины

Житель Петербурга, занимающийся ремонтом одной из церквей, умер на рабочем месте. Как стало известно Мойке78, окровавленный труп мужчины был обнаружен утром 13 октября в церкви Святой Екатерины на Кадетской линии, 27А в Василеостровском районе.
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