Маск и Альтман поддержали идею притормозить развитие ИИ

Глава Anthropic призвал крупнейшие ИИ-компании объединиться ради безопасности и допустить независимых экспертов к оценке новых технологий Илон Маск и Сэм Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить темпы развития искусственного интеллекта.
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