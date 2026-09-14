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Маск и Альтман поддержали идею притормозить развитие ИИ

Маск и Альтман поддержали идею притормозить развитие ИИ

Глава Anthropic призвал крупнейшие ИИ-компании объединиться ради безопасности и допустить независимых экспертов к оценке новых технологий Илон Маск и Сэм Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить темпы развития искусственного интеллекта.

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