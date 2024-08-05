Из программы сельской ипотеки могут исключить поселки, близкие к крупным городам

Минсельхоз предлагает изменить условия выдачи сельской ипотеки и исключить из них сельские населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до административных центров субъектов России по дорогам общего пользования не превышает 50 км, а также те, что находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тысяч человек.