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Взрыв произошел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Взрыв произошел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

По данным  ГТРК «Алания», после взрыва на верхнем этаже ТЦ виден огонь и сильное задымление.<p class="p1"><strong>Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе, в здании выбило стекла, <a href="https://t.

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