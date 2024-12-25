Взрыв произошел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

По данным ГТРК «Алания», после взрыва на верхнем этаже ТЦ виден огонь и сильное задымление.<p class="p1"><strong>Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе, в здании выбило стекла, <a href="https://t.