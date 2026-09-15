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Tesla специально собирает реальных зрителей, чтобы доказать, что это не ИИ. Маск подогревает интерес к новому Roadster

Tesla специально собирает реальных зрителей, чтобы доказать, что это не ИИ. Маск подогревает интерес к новому Roadster

Презентация ожидается 1 октября Глава Tesla намекнул, что презентация нового Roadster может оказаться настолько удивительной, что компания специально собирает живую аудиторию, которая сможет лично убедиться — перед ними реальный автомобиль, а не компьютерная генерация.

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