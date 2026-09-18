В Алтайском крае потратят больше 55 млн рублей на новогодние подарки для школьников

В каждом из них будет по 44 кондитерских изделия "Алтайский центр ресурсного обеспечения системы образования" ищет подрядчика, который создаст больше 120 тыс.
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