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В Алтайском крае потратят больше 55 млн рублей на новогодние подарки для школьников

В Алтайском крае потратят больше 55 млн рублей на новогодние подарки для школьников

В каждом из них будет по 44 кондитерских изделия "Алтайский центр ресурсного обеспечения системы образования" ищет подрядчика, который создаст больше 120 тыс.

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