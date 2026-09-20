Kristoffer Polaha: 'American Hostage' chronicles first 'news circus'

Kristoffer Polaha says his 1970s-set TV drama, "American Hostage," shows how media coverage of crises has changed over the years.
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