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Иркутск Сегодня

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Иркутянин оштрафован на 260 тысяч рублей за незаконное обналичивание денег

В Иркутске Октябрьский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности — он помогал переводить безналичные деньги в наличные и заработал на этом более 8 миллионов рублей.

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