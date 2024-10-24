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Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели шествие протеста «из-за террора Приштины и пассивности международного сообщества».

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