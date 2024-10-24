Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели шествие протеста «из-за террора Приштины и пассивности международного сообщества».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии