НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Мирра Андреева на вопрос, повлияла ли на нее жизнь во Франции: «Я все та же - я не провела здесь столько времени, чтобы появилась французская версия Мирры»

Мирра Андреева на вопрос, повлияла ли на нее жизнь во Франции: «Я все та же - я не провела здесь столько времени, чтобы появилась французская версия Мирры»

– Вы уже какое‑то время здесь живете. Есть ли у вас французская версия вашей личности – ведете ли вы себя как-то по-особенному? – Думаю, может быть, если бы я пожила здесь подольше – возможно, была бы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх