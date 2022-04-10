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Мэттьюс забросил «Монреалю» 2 шайбы за 27 секунд. У него 51 гол в последних 50 матчах, всего в сезоне – 58 в 67

Мэттьюс забросил «Монреалю» 2 шайбы за 27 секунд. У него 51 гол в последних 50 матчах, всего в сезоне – 58 в 67

Мэттьюс дважды забросил «Монреалю» за 27 секунд, у него 51 шайба в последних 50 матчах. Форвард «Торонто» дважды отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2).

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