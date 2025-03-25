Армия России отражает наступление врага на Белгородскую область: Поповка — наша, за Демидовку идут бои (КАРТА)

Ожесточённые бои в Краснояружском районе продолжаются. Как сообщалось, накануне, 24 марта, ССО ВСУ устроили рейд на Поповку, сумев окружить российский опорник и пытаясь взять его штурмом, забрасывая гранатами.
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