Армия России взяла под контроль Вольное под Днепропетровском

ВС РФ освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. За сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии