Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан

Душераздирающие сцены в Валенсии, когда утопающих в мутных и мощных дождевых потоках людей пытались спасти (но не всегда успешно) обычные люди, не переменили ни риторику, ни интонацию, ни график работы высшей брюссельской и мадридской бюрократии.