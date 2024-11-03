Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан

Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан

  Душераздирающие сцены в Валенсии, когда утопающих в мутных и мощных дождевых потоках людей пытались спасти (но не всегда успешно) обычные люди, не переменили ни риторику, ни интонацию, ни график работы высшей брюссельской и мадридской бюрократии.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Из всего вышеизложенного, европейцам следует сделать вывод: &quot;Спасение утопающих - дело рук самих утопающих&quot;, - т.е. у европейской власти средств на спасение своего населения нет, потому как, одна часть отправлена на Украину, другая распихана по своим карманам. Удачи, европейцы!
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