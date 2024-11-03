Душераздирающие сцены в Валенсии, когда утопающих в мутных и мощных дождевых потоках людей пытались спасти (но не всегда успешно) обычные люди, не переменили ни риторику, ни интонацию, ни график работы высшей брюссельской и мадридской бюрократии.
Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Из всего вышеизложенного, европейцам следует сделать вывод: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - т.е. у европейской власти средств на спасение своего населения нет, потому как, одна часть отправлена на Украину, другая распихана по своим карманам. Удачи, европейцы!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии