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Китай

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В МИД КНР назвали введение США новых пошлин на автомобили нарушением правил ВТО

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Введение США новых пошлин на импорт автомобилей нарушает правила Всемирной торговой организации /ВТО/ и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

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