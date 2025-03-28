В МИД КНР назвали введение США новых пошлин на автомобили нарушением правил ВТО

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Введение США новых пошлин на импорт автомобилей нарушает правила Всемирной торговой организации /ВТО/ и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
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