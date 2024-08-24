Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Мария
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    Овца 🐑 драная"Промыл ей мозги"...

"Промыл ей мозги": стало известно, как Галкин* заставил Пугачеву решиться на предательство

"Промыл ей мозги": стало известно, как Галкин* заставил Пугачеву решиться на предательство

Интересная жизнь с Vera Star Фото: grodno24.com Наверняка многие россияне до их пор недоумевают, чего не хватало певице Алле Пугачевой на родине.

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Комментарии
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Андрей
да ладно! Два сапога пара( ублюдков)
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17 час.
Лариса Кислицына
да она всегда была сволота неблагодарная
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10 час.
Владимир Яковлевич
Овца 🐑 драная
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10 час.

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