Дмитрий Медведев первым в России обрадовался победе Трампа

Зампред Совбеза России назвал нового президента США "бизнесменом до мозга костей",Дмитрий Медведев опубликовал пост, посвященный победе на выборах США Дональда Трампа.
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