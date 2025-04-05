1945-1949: границы Восточной Германии препятствовали реваншизму и планам агрессии против ГДР и СССР

В обстановке нараставшего противостояния между недавними союзниками по Антигитлеровской коалиции Советский Союз добился максимально выгодного разграничения оккупационных зон в Германии, вплоть до 1990-го сдерживавших реализацию планов ФРГ и НАТО по вторжению в ГДР и захвату Западного Берлина.