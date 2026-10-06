Левый берег
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Левый берег

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Мэр столицы сообщил, как развивается сервис перевозок «По пути»

Транспортную доступность удаленных московских районов сервис «По пути» улучшает уже пять лет. Сергей Собянин сообщил, что на его автобусах можно доехать до шести станций метро и МЦД, различных соцобъектов и других мест.

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