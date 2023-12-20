Ёлки, катки и горки: где погулять с детьми на новогодних каникулах в Новосибирске

Все парки Новосибирска в зимнем сезоне 2023-2024 построят бесплатные горки.В Новосибирске на новогодних каникулах у родителей есть прекрасная возможность провести время с детьми, гуляя и развлекаясь в городских парках.
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