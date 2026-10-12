В Новосибирске на станции метро «Октябрьская» закроют вестибюль № 2

На входе и выходе установят модели нового поколения — такие же, как в вестибюле № 1 этой же станции. Новые турникеты имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями: они принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны, а также поддерживают оплату по биометрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 80% жителей...
- GS План действий при...
- СТ Туши подозрительн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым