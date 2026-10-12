В Новосибирске на станции метро «Октябрьская» закроют вестибюль № 2

На входе и выходе установят модели нового поколения — такие же, как в вестибюле № 1 этой же станции. Новые турникеты имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями: они принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны, а также поддерживают оплату по биометрии.