🪖🇺🇦ВСУшники снова бегут, не выдерживая натиск ВС РФ🫡🇷🇺 #Артиллерия #ВСРФ #ВСУ #ЗСУ #Бегут.
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🪖🇺🇦ВСУшники снова бегут, не выдерживая натиск ВС РФ🫡🇷🇺 #Артиллерия #ВСРФ #ВСУ #ЗСУ #Бегут.
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