Бывший тренер "Спартака" Тедеско о работе в команде: это было восхитительно

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назвал восхитительным время, в которое он работал в "Спартаке", а также отметил, что решил уйти из клуба из-за пандемии коронавируса, которая мешала быть ему рядом с семьей, передает Coaches Voice.
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