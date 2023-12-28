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Привлекалась: стало известно, что Настя Ивлеева уже была в подобной ситуации, но суд оказался на ее стороне

Привлекалась: стало известно, что Настя Ивлеева уже была в подобной ситуации, но суд оказался на ее стороне

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева попала в немилость и может проиграть суд на 1 млрд рублей.

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